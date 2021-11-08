Глава МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Победы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на своей официальной странице в Twitter поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

"Сегодня день, когда восторжествовала историческая справедливость - День Победы в нашей стране. Азербайджан благодаря доблестной азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего золотыми буквами вписал славную страницу в свою историю. Да здравствует могучий Азербайджан! Поздравляю со славной победой!".