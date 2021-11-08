Шуша – апогей Победы - Trend TV

БАКУ /Trend/ - Исполняется год со дня исторической Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

8 ноября 2020 года победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сообщил об освобождении города Шуша – сердца Азербайджана.

Освобождение города Шуша стало самым достойным и тяжелым ударом, нанесенным по врагу. И всего через день разгромленная на поле боя Армения объявила о своем поражении, подписав акт о капитуляции. Молниеносная 44-дневная война преподала противнику такой урок, который он запомнит навсегда.

«Железный кулак» Президента Ильхама Алиева сломал хребет врагу.

Освобождение города Шуша – это триумф, апогей Победы. Шушинская операция – пример мужества и героизма, вписанный в мировую военную историю золотыми буквами, потому что доблестная азербайджанская армия вошла в Шушу, преодолевая местность со сложным рельефом, через непроходимые леса, по отвесным скалам.

Города Шуша был очищен от противника без использования тяжелой техники и вооружения, в ближнем бою с применением стрелкового оружия.

В связи с первой годовщиной исторической Победы съемочная группа АМИ Trend встретилась со спецназовцами, участвовавшими в боях за Шушу, и подготовила документальный фильм Zəfərin Zirvəsi Şuşa («Шуша – апогей Победы»), основанный на их воспоминаниях о войне.

Фильм повествует о боевом пути, который прошли участники Шушинской операции - Герои Отечественной войны, награжденные орденами и медалями военнослужащие Внутренних войск МВД, спецназовцы Государственной пограничной службы.

Спецназовцы рассказали о деталях Шушинской операции, других военных операциях, уверенной победе над противником, уроке, который был преподан оккупантам, поделились воспоминаниями о боях в лесах и на труднопроходимой местности.

Представляем вниманию читателей документальный фильм Zəfərin Zirvəsi Şuşa.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)