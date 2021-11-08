Победа Азербайджана изменила будущее всего региона – ситуация развивается по стратегическим планам Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне – это Победа для всего региона. Азербайджан закрыл тему войны, открыв мощный потенциал для мира и сотрудничества на региональном и межрегиональном уровнях.

Страны, понимающие смысл и перспективы новой реальности, сложившейся на Южном Кавказе, уже включились и продолжают включаться в экономические программы и долгосрочные стратегические инициативы, предложенные главой Азербайджанского государства.

Президент Ильхам Алиев оказался одним из тех редких политических лидеров, кто сумел на сломе эпох предложить не только пути выхода из кризиса, но и сформулировал стратегию развития для большого геополитического и геоэкономического пространства. Усилия Президента Ильхама Алиева на этом направлении фокусируют внимание и поддержку его инициативам со стороны ряда лидеров мировых и региональных держав.

Более того, на почве обозначенных Президентом Азербайджана масштабных перспектив взаимовыгодного сотрудничества постепенно девальвируются усилия оппонентов. Сегодня мы наблюдаем, как гибкая, умная дипломатия, направляемая Президентом Ильхамом Алиевым, и те возможности, которые открывает сотрудничество, а не конфронтация с Азербайджаном, приводят даже самых сложных оппонентов к смягчению позиции и стремлению к нормализации диалога с Азербайджаном.

Освобожденные территории стали символом и ключевым фактором позитивных перемен для всего региона. Это пространство с подачи Азербайджана зачищается от войны, освобождается от политического хлама, очищается от исторической лжи и несправедливости, избавляется от навязанной больным этносом средневековой вражды и самой способности творить провокации. Именно Азербайджан, в первую очередь, является творцом новой созидательной реальности в регионе, и фундаментальное значение Победы, достигнутой усилиями народа, армии и лидера Азербайджана, будет подтверждать каждый последующий год. Ситуация в регионе по большому счету развивается в соответствии со стратегическими планами главы Азербайджанского государства.

Историческое значение новых реалий, сложившихся по итогам этой войны, просматривается уже по результатам первого года, прошедшего со дня Победы Азербайджана, и будет только наращиваться, соединяя возможности положительного обновления ситуации как для каждой страны этого региона, в частности, так для региона и мира – в целом.

Ценностные и практические смыслы, которые продемонстрировала Победа Азербайджана:

- торжество исторической справедливости.

Цитата от Президента Ильхама Алиева: «Война и ее итоги показали, что рано или поздно справедливость побеждает».

- Восстановление территориальной целостности Азербайджана.

- Доказательство государственной зрелости Азербайджана, положившего конец конфликту, и несостоятельность армянской государственности, ставшей источником нездоровой идеологии, провокаций и войн.

- Слом стереотипов в восприятии международной аудитории: «великие армянские воины» - это миф, а, по сути, не имеющие силы и потенциала, деморализованные военизированные формирования, объединенные захватническими целями; Армения в Карабахском конфликте – не жертва, а инициатор конфликта, страна - оккупант.

- Сверхсовременная азербайджанская армия – один из ключевых факторов сдерживания опасного для региона армянского реваншизма и сепаратизма.

- Превосходство ценностей мультикультурализма, толерантности и полиэтничности азербайджанского общества над идеологией цегакронизма, фашизма, сепаратизма, ставших основой регресса для моноэтнического армянского общества.

- Авторитет, сила, адекватность, ответственность руководства Азербайджана в лице Президента Ильхама Алиева на фоне провокационной суеты, политической неадекватности и безответственности армянской элиты.

- Реабилитация международного права и имиджа международных организаций, не сумевших или не захотевших в силу тех или иных субъективных причин обеспечить выполнение собственных резолюций.

Цитата от Президента Ильхама Алиева: «Если бы Азербайджан, воспользовавшийся статьей 51 Устава ООН, предусматривающей право на самооборону, не восстановил свою территориальную целостность, то эти резолюции оставались на бумаге еще 27 лет».

- Решение проблем беженцев и вынужденных переселенцев.

Цитата от Президента Ильхама Алиева: «В настоящее время мы активно восстанавливаем освобожденные территории. Началась программа широкомасштабного восстановления. Уверен, что очень скоро мы сможем вернуть в эти места вынужденных переселенцев, более миллиона человек, пострадавших от армянской оккупации».

- Разминирование освобожденных территорий.

- Снятие заложенных оккупантами рисков экологической катастрофы для всего региона.

- Ликвидация «серых зон», созданных оккупантами и их партнерами на оккупированных территориях.

- Пресечение каналов международной контрабанды и наркотрафика через территории, находившиеся под армянской оккупацией.

- Прекращение «культурного геноцида» на азербайджанских территориях, восстановление культурно-исторического наследия азербайджанского народа как части целостной системы мирового культурного наследия.

- Восстановление освобожденных территорий – инфраструктура, коммуникации, новые технологии.

Цитата от Президента Ильхама Алиева: «Все полностью разрушено, нет ни одного целого здания. В годы оккупации они разрушили все исторические памятники, 65 из 67 мечетей. Сравняли с землей дома, дворы, общественные здания и другие строения. Это - доказательство варварства».

- Открытие всех транспортных коммуникаций.

- Превращение региона в транспортно - логистический хаб Евразии.

- Наращивание геополитического значения региона Южного Кавказа в системе мировых коммуникаций.

- Возможности для подписания мирного соглашения и установления дипломатических отношений между конфликтующими сторонами.

Цитата от Президента Ильхама Алиева: «Мы предложили начать работу над делимитацией и демаркацией государственных границ, признав территориальную целостность обеих стран».

- Перспективы реализации платформы «3+3» как прагматичной основы безопасности и экономического сотрудничества на Южном Кавказе, снижающей конфликтный потенциал во взаимоотношениях всех оппонирующих сторон в данном регионе.

Цитата от Президента Ильхама Алиева: «Мы должны обеспечить безопасность, прогнозируемость региона и его готовность к широкомасштабному сотрудничеству».

В этом заключается квинтэссенция концепции Президента Азербайджана по развитию региона, дающая каждому из участников этого процесса свои преференции. Лидеры России и Турции поддерживают позицию Президента Азербайджана, создавая посредством тройственных усилий мощную доминантную ось в системе регионального сотрудничества. Есть основания надеяться, что Иран также оценит свои перспективы в платформе «6», при желании получив возможность создать выгодное пространство экономического взаимодействия с Азербайджаном, Турцией и другими странами региона. Кроме того, урегулирование Карабахского конфликта в перспективе может дать позитивный импульс к началу нормализации отношений между Россией и Грузией. Экономические проекты, реализуемые Азербайджаном, в частности, "Южный газовый коридор", служат прагматичной основой для экономических связей и большего понимания в политическом диалоге с европейскими партнерами. В свою очередь Зангезурский коридор откроет сквозные коммуникации между странами региона, став одним из ключевых фрагментов коридора «Восток-Запад». Что касается Армении, то Азербайджан открыл и этой стране шанс выйти на здоровый путь мирного сосуществования с соседними государствами и народами, создал возможности выхода из транспортного тупика и экономического кризиса, пытаясь освободить это общество от средневековых комплексов и неадекватных амбиций, гарантировать мирное будущее молодому поколению азербайджанского и армянского народов.

«Руководству Армении понадобилось около 7 000 жертв и 44 дня, чтобы понять, что они находятся в абсолютно бедственном положении. В ночь с 9 на 10 ноября Армения подписала акт о капитуляции, и война закончилась», - сказал Президент Ильхам Алиев. А Азербайджану понадобился всего год, что поднять из руин разрушенные и разбомбленные армянскими оккупантами города, села, построить аэропорты, создать инфраструктуру, внедрять новые технологии, восстанавливать храмы, возрождать культуру.

Победа Азербайджана во второй Карабахской войне имеет фундаментальное значение в истории современного Азербайджана и является поворотной точкой в развитии всего региона, набирающего свое значение в формировании нового миропорядка.

Даже национальные символы сложились в единую концепцию Победы Азербайджана: возвращение Шуши, День Победы и День государственного флага. Эти понятия неразделимы. Верховный главнокомандующий поднял флаг Азербайджана на освобожденных территориях, закрыв историю войны и положив начало большому мирному процессу.

Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора АМИ Trend, директор Baku Network