Служение Родине и народу – цель жизни Президента Ильхама Алиева – первый омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова (ВИДЕОИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - В канун первой годовщины исторической Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне гостем авторского видеопроекта АМИ Trend «Актуально с Сахилем Керимли» стала первый уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Эльмира Сулейманова.

Она поделилась впечатлениями от блестящей Победы Азербайджана, рассказала о факторах, которые ее обусловили.

Сулейманова отметила, что Победа в Карабахе, завоеванная под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, навсегда вошла в нашу историю и стала источником гордости азербайджанского народа.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью с Эльмирой Сулеймановой.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)