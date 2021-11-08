Турция разделяет с Азербайджаном радость Победы – Мустафа Шентоп

БАКУ /Trend/ - От имени турецкого народа и от себя лично поздравляю дружественный и братский азербайджанский народ с Днем Победы. Мы разделяем радость Победы с Азербайджаном, отношения с которым базируются на принципе "Одна нация - два государства".

Об этом говорится в поздравительном письме, направленном председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой по случаю Дня Победы, сообщает в понедельник Trend.

В послании отмечается, что Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева за 44 дня положил конец 30-летней оккупации своих земель.

"В результате этой справедливой борьбы 8 ноября 2020 года от оккупации была освобождена Шуша, имеющая большое значение для всех нас. Трехстороннее заявление, подписанное 9 ноября, ознаменовало победу, которую одержал Азербайджан на поле боя. Да упокоит Всевышний души наших героев, ставших шехидами во время Отечественной войны. Мы с уважением чтим их память", - говорится в письме.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)