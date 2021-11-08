Министерство нацобороны Турции поделилось публикацией в связи с Днем Победы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министерство национальной обороны Турции разместило публикацию в Twitter в связи с 8 ноября – Днем Победы Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

«По случаю 8 ноября – Дня Победы Азербайджана поздравляем наших братьев, освободивших от оккупации свои земли и продемонстрировав всему миру силу тюрков. Турция и Азербайджан всегда будут вместе как «одна нация - два государства», - говорится в публикации.

Распоряжение «Об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике» был подписан Президентом Ильхамом Алиевым 3 декабря 2020 года.

27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию вооруженных сил Армении на линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название «Железный кулак». С завершением 44-дневной Отечественной войны был положен конец почти 30-летней оккупации азербайджанских земель, и территориальная целостность Азербайджана была восстановлена.

Освобождение от оккупации 8 ноября 2020 года дорогого сердцу каждого азербайджанца города Шуша, жемчужины Карабаха, сыграло решающую роль в ходе войны, привело к признанию противником своего поражения и прекращению им боевых действий.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)