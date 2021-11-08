Продлен срок приема на сверхсрочную действительную военную службу в азербайджанской армии (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продлен срок приема граждан, желающих добровольно поступить на сверхсрочную действительную военную службу в азербайджанской армии, передает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сообщается, что в приемные комиссии, функционирующие в штабах соединений, родов войск, воинских частей и Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии, могут обратиться военнообязанные в возрасте до 30 лет, имеющие как минимум общее среднее образование и прошедшие установленную законом срочную действительную военную службу.

Подробную информацию о правилах приема можно получить здесь:

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)