В Минске будет установлен памятник Низами Гянджеви

БАКУ /Trend/ - В столице Беларуси Минске будет установлен памятник выдающемуся поэту и мыслителю Низами Гянджеви.

Об этом, в частности, сказал 8 ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Глава государства Беларуси сообщил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, что в знак дружбы белорусского и азербайджанского народов в Минске будет установлен памятник уроженцу города Гянджа, выдающемуся поэту и мыслителю Низами Гянджеви.