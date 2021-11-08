Пусть восстановление территориальной целостности нашей Родины приведет к новым победам - Герман Захарьяев

БАКУ/Trend/ - Дорогие соотечественники, земляки, уроженцы Азербайджана, проживающие в разных странах! От всей души поздравляю вас с первой годовщиной Победы, завоеванной в национально-освободительной войне.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Facebook написал вице-президент Российского еврейского конгресса, президент международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.

«Горские евреи — как живущие в Азербайджане, так и оказавшиеся за его пределами — показали себя истинными патриотами родной земли и чувствуют себя на ней равными среди равных.

Немалую роль в Победе сыграло и стратегическое партнерство между Баку и Иерусалимом. Теперь можно не сомневаться, что этот альянс будет только крепнуть — к взаимному процветанию обоих государств», - написал наш соотечественник.

Г.Захарьяев пожелал Азербайджану новых побед, успехов и мира. «Пусть же восстановление территориальной целостности нашей Родины приведет к новым победам во всех сферах, принесет Азербайджану успех, развитие и мир. Пусть Всевышний хранит азербайджанский народ и его страну!», - отметил вице-президент Российского еврейского конгресса.