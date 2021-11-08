Президент Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы

БАКУ /Trend/ - От всего сердца поздравляю Азербайджан со славным Днем Победы, который ознаменовал освобождение земель в Карабахе.

Об этом написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter в связи с 8 ноября - Днем Победы Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

"Искренне поздравляю Азербайджан со славной победой, ознаменовавшей освобождение земель в Карабахе. Чту память героев, отдавших жизни во имя Родины, благодарю ветеранов", - говорится в публикации.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)