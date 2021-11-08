Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 8 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

В состав делегации входят начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками Турецкой Республики Муса Авсевер, командующий Военно-воздушными силами Хасан Кючюкакюз и командующий Военно-морскими силами Аднан Озбал.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, министр Хулуси Акар передал Президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана приветствия и праздничные поздравления Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Глава государства поблагодарил за приветствия и поздравления Реджепа Тайипа Эрдогана, попросил передать и его приветствия Президенту Турции.

Хулуси Акар поздравил главу государства с Победой и от своего имени.

Поблагодарив за поздравления, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что визит Хулуси Акара в Шушу с руководящими лицами Вооруженных сил Турции в этот праздничный день имеет особое значение, выразил признательность. С удовлетворением вспомнив недавний визит Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинский и Зангиланский районы, глава государства отметил, что это является символом дружеских и братских связей между нашими странами.

Еще раз высоко оценив поддержку Турцией Азербайджана в Отечественной войне, глава государства подчеркнул, что в послевоенный период наши связи поднялись на более высокий уровень.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

В заключение было сделано фото на память.