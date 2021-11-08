Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посадили деревья на Джыдыр дюзю, дан старт восстановлению леса Топхана в Шуше (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня повсюду в нашей стране царит дух победы. Освобождение от оккупации Шуши – культурной столицы Азербайджана, венца Карабаха - символ нашей исторической Победы. Восстановительные и созидательные работы, проводимые за последний год на освобожденных от оккупации территориях под руководством Президента Ильхама Алиева, возвращают жизнь в эти места, устраняется ущерб, нанесенный армянами экологической системе.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посадили деревья на Джыдыр дюзю в рамках кампании по посадке по всей стране 44 тысяч деревьев в честь 44 дней, которые вели наш народ к великой Победе.

Меры по восстановлению экологического баланса на освобожденных территориях охватывают и лес Топхана. В рамках проекта Фонда Гейдара Алиева волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие" также посадили деревья в лесу Топхана.

Лес Топхана - одно из редких сокровищ Шуши, имеющее древнюю историю. Этот лес, занимающий 20 процентов территории Шушинского района, когда-то считался чудом природы. Здесь росли различные виды деревьев, возраст которых исчислялся веками. Однако во время оккупации армяне разграбили наши природные ресурсы, вырубили леса. В результате экологического террора за почти 30 лет оккупации в Топхане были вырублены и уничтожены тысячи ценных деревьев. Сегодня во время кампании по посадке деревьев, которая также охватила лес Топхана в древней Шуше, на территории площадью 3 гектара были высажены каркас, ясень, кевовое дерево, карагач, на территории было посеяно 100 кг семян дуба.