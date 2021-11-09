Остающиеся вопросы должны быть решены для обеспечения прогресса на пути к всеобъемлющему миру на Южном Кавказе - Тойво Клаар

БАКУ /Trend/ - Остающиеся вопросы должны быть решены, чтобы обеспечить прогресс на пути к всеобъемлющему и прочному миру на Южном Кавказе.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в публикации спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара в Twitter.

"Сегодня мы вспоминаем всех, кто погиб и пострадал за более чем 30 лет карабахского конфликта. Остающиеся вопросы должны быть решены, чтобы обеспечить прогресс на пути к всеобъемлющему и прочному миру, чтобы народы Армении и Азербайджана смогли двигаться дальше. Европейский союз поддерживает регион", - говорится в публикации.