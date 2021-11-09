Хулуси Акар растрогался, вспоминая беседу с азербайджанским военнослужащим, который стал шехидом (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар растрогался, вспоминая беседу с азербайджанским военнослужащим старшим лейтенантом Валехом Мамиевым, который стал шехидом.

Как сообщает Trend, видео этого фрагмента из выступления Акара на пресс-конференции по итогам визита в Азербайджан опубликовано на его странице в Twitter.

"Старший лейтенант Мамиев, твои слова о том, что твоя истинная задача не участвовать в учениях, а покончить с оккупацией азербайджанских территорий, а также то, что ты сказал, находясь уже в госпитале после ранения, что сдержал свое обещание - это действительно для нас великое воспоминание", - сказал Акар.