Хулуси Акар растрогался, вспоминая беседу с азербайджанским военнослужащим, который стал шехидом (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар растрогался, вспоминая беседу с азербайджанским военнослужащим старшим лейтенантом Валехом Мамиевым, который стал шехидом.
Как сообщает Trend, видео этого фрагмента из выступления Акара на пресс-конференции по итогам визита в Азербайджан опубликовано на его странице в Twitter.
"Старший лейтенант Мамиев, твои слова о том, что твоя истинная задача не участвовать в учениях, а покончить с оккупацией азербайджанских территорий, а также то, что ты сказал, находясь уже в госпитале после ранения, что сдержал свое обещание - это действительно для нас великое воспоминание", - сказал Акар.
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