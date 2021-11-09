Азербайджанские военные моряки приняли участие в оценочных учениях НАТО (ФОТО)

Политика 9 ноября 2021 16:56 (UTC+04:00)
Азербайджанские военные моряки приняли участие в оценочных учениях НАТО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках Концепции Оперативных Возможностей НАТО на многонациональных морских учениях "Восточное Средиземноморье - 2021" в Турции была проведена оценка 2-го уровня Корабельной поисковой группы Военно-морских сил азербайджанской армии, заявленных в Объединение Совместных Сил, сообщает Trend во вторник со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Оценка Корабельной поисковой группы проводилась многонациональной оценочной группой и контролировалась группой наблюдателей Командования Военно-морских сил НАТО.

В ходе учений были высокопрофессионально и эффективно выполнены задачи по быстрому подходу катера к захваченному условной террористической группой кораблю, нейтрализации террористов и освобождению корабля, а также безопасной эвакуации экипажа.

Следует отметить, что целью проведения оценочных учений является проверка боеготовности, деятельности и оснащения подразделений, заявленных в Объединение Совместных Сил, на соответствие стандартам НАТО.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Азербайджанские военные моряки приняли участие в оценочных учениях НАТО (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские военные моряки приняли участие в оценочных учениях НАТО (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские военные моряки приняли участие в оценочных учениях НАТО (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские военные моряки приняли участие в оценочных учениях НАТО (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские военные моряки приняли участие в оценочных учениях НАТО (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские военные моряки приняли участие в оценочных учениях НАТО (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские военные моряки приняли участие в оценочных учениях НАТО (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские военные моряки приняли участие в оценочных учениях НАТО (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские военные моряки приняли участие в оценочных учениях НАТО (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские военные моряки приняли участие в оценочных учениях НАТО (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские военные моряки приняли участие в оценочных учениях НАТО (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские военные моряки приняли участие в оценочных учениях НАТО (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские военные моряки приняли участие в оценочных учениях НАТО (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские военные моряки приняли участие в оценочных учениях НАТО (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские военные моряки приняли участие в оценочных учениях НАТО (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские военные моряки приняли участие в оценочных учениях НАТО (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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