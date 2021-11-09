В условиях стагнации экономики все больше людей эмигрирует из Армении - портал Eurasianet

БАКУ /Trend/ - В условиях стагнации экономики Армении и после ее поражения во второй Карабахской войне все больше армян покидает страну.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в статье, опубликованной на портале Eurasianet.

В статье отмечается, что, по официальным данным, за три квартала 2021 года из Армении выехало на 103 тысячи человек больше, чем въехало. Это около 3 процентов от всего населения страны. Большая часть выездов - почти 64 тысячи человек - пришлась на первый квартал года.

По словам жителей Армении, которые приводятся в материале, перспективы семей в Армении кажутся безнадежными, учитывая политическую ситуацию и ситуацию с безопасностью, и поэтому многие принимают решение ехать на заработки в Россию.

Согласно аналитике, приведенной в статье, состояние экономики Армении остается основной причиной эмиграции, но недавно к списку причин прибавились и поствоенные вызовы.

В 2020 году экономика Армении сократилась на 7,6 процента, говорится в статье.

«Экономический кризис, начавшийся в прошлом году, вынудил людей исчерпать все свои сбережения, - сказал Eurasianet экономист Грант Микаэлян. - Мы видим, что финансовые потоки в экономике медленные, а инфляция высокая».

"Демография долгое время вызывала обеспокоенность в Армении, где население сократилось примерно на 600 тысяч человек, или примерно на 15 процентов, с момента обретения страной независимости в 1991 году из-за сочетания факторов низкой рождаемости и высокого уровня эмиграции", - сказал Микаэлян.

По его словам, ориентир для сравнения ситуации в 2021 году - это не годы, которые непосредственно предшествовали ему, а другие «кризисные годы», которые Армения пережила с момента обретения независимости. В частности он отметил 1998 год, когда экономический кризис был усугублен политическим кризисом, а также глобальный экономический спад 2008 года. В эти годы наблюдался резкий всплеск эмиграции.

С данной оценкой согласился и глава Миграционной службы Армении Армен Казарян, говорится в статье.

Согласно материалу, есть признаки того, что больше армян может переехать в Россию насовсем. Так, по данным Федеральной миграционной службы России, в первой половине этого года около 22 тысяч армян получили российское гражданство. Это самый высокий показатель за последние четыре года.

"Экономические факторы вынуждают многих армян эмигрировать. Тяжелая ситуация, сложившаяся после войны, повлияла и на состоятельных армян", - говорится в материале.