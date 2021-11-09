Армения хочет бросить тень на деятельность российских миротворцев - МИД Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Армения хочет бросить тень на деятельность российских миротворцев.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказала глава Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя для СМИ заявление МИД Армении по поводу инцидента вблизи города Шуша 8 ноября.

Она отметила, что МИД Армении не имеет политических, правовых или моральных оснований делать какие-либо заявления в связи с территориями Азербайджана.

"Что касается этого инцидента, то это результат очередной провокации армянской стороны. Так, в заявлениях армянской стороны отмечается, что эти лица якобы действовали 8 ноября с целью ремонта водопровода вблизи дороги Ханкенди-Шуша. Хотелось бы отметить, что обычно перед осуществлением какой-либо деятельности на этой территории российских миротворцев информируют об этом, и данная деятельность проводится в сопровождении миротворцев. На этот раз российские миротворцы не были проинформированы и не участвовали в процессе деятельности. Это, конечно, вызывает серьезные вопросы.

Кроме того, в указанную дату в городе Шуша проводилось мероприятие с участием Президента Азербайджана и государственных чиновников, и как известно, в таких случаях на территории принимаются усиленные меры безопасности. Зная это, проведение любого ремонта водопровода вблизи данной территории не укладывается в какую-либо логику", - сказала Абдуллаева.

В то же время, по ее словам, очередным провокационным актом армянской стороны является незаконный визит министра обороны Армении в Карабахский регион Азербайджана.

"Все это свидетельствует о том, что армянская сторона намеренно преследует цель обострения ситуации. А то, что эти шаги были предприняты в канун первой годовщины подписания трехстороннего заявления, служит цели бросить тень на деятельность российских миротворцев, и в целом это нарушение положений трехстороннего заявления", - сказала Абдуллаева.

(Перевод: Нубар Кулузаде)