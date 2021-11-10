В Азербайджане началось исполнение Акта об амнистии, объявленной в связи с Днем Победы (версия 2)

(первая версия в 16:10)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началось исполнение Акта об амнистии, объявленной в связи с 8 ноября – Днем Победы, сообщили в среду в минюсте в ответ на запрос Trend.

«11 ноября в административном здании минюста с участием представителей СМИ будет организован круглый стол на тему: «Очередное проявление гуманной политики государства», посвященный Акту об амнистии», - говорится в сообщении.

Напомним, что пятого ноября Милли Меджлис (парламент) утвердил законопроект об объявлении амнистии в связи с Днем Победы. Документ охватит в целом 16 тысяч человек, три тысячи человек будут освобождены от неотбытой части наказания.

Учреждениям по отбыванию наказания, органам дознания или предварительного следствия предписано обеспечить применение амнистии в течение четырех месяцев со дня вступления документа в силу.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)