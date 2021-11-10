Армянские военные попытались совершить очередную провокацию на границе с Азербайджаном - реакция минобороны

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона 9 ноября, в дневное время, попыталась совершить очередную провокацию в направлении озера Гарагель Лачинского района близ армяно-азербайджанской границы, передает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, около 60 человек личного состава армянских вооруженных сил, двигаясь на двух военных грузовиках в направлении озера Гарагель Лачинского района, расположились на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии. Для создания военного противостояния армянская сторона, используя приспособления, сделанные из металлоконструкций, перекрыла дорогу между позициями азербайджанской армии на этом участке границы, предприняв попытку закрепиться на месте.

Расположенные в этом направлении подразделения азербайджанской армии за короткое время сконцентрировали на территории дополнительный личный состав и боевую технику, приняли неотложные меры.

В результате около 60 армянских военнослужащих оказались в окружении, все их действия были пресечены. Сегодня утром, учитывая просьбу российской стороны, азербайджанские военнослужащие создали условия для их возвращения.

Очередная военная провокация армянской стороны потерпела крах, отмечается в сообщении.

В случае, если подобные провокации в будущем повторятся, принятые меры будут гораздо жестче и действеннее, подчеркнули в минобороны.

«Надеемся, что очередной позор армянской армии станет для нее уроком, и в дальнейшем подобных провокаций не будет. Потерь среди личного состава азербайджанской армии и с территориальной точки зрения нет. В настоящее время подразделения азербайджанской армии полностью контролируют ситуацию. Вся ответственность за последнюю напряженность на армяно-азербайджанской границе лежит на военно-политическом руководстве Армении», - говорится в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)