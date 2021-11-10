Армянская сторона попыталась совершить очередную провокацию на границе с Азербайджаном (версия 2)

(первая версия в 17:10)

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона 9 ноября, в дневное время, попыталась совершить очередную провокацию в направлении озера Гарагель Лачинского района близ армяно-азербайджанской границы, передает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, около 60 человек личного состава армянских вооруженных сил, двигаясь на двух военных грузовиках в направлении озера Гарагель Лачинского района, расположились на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии. Для создания военного противостояния армянская сторона, используя приспособления, сделанные из металлоконструкций, перекрыла дорогу между позициями азербайджанской армии на этом участке границы, предприняв попытку закрепиться на месте.

Расположенные в этом направлении подразделения азербайджанской армии за короткое время сконцентрировали на территории дополнительный личный состав и боевую технику, приняли неотложные меры.

В результате около 60 армянских военнослужащих оказались в окружении, все их действия были пресечены. Сегодня утром, учитывая просьбу российской стороны, азербайджанские военнослужащие создали условия для их возвращения.