В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Победы

БАКУ /Trend/ - Председатель Азербайджанского национально-культурного центра в Узбекистане Фирдовси Гусейнов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Победы.

"Уважаемый господин Президент.

От имени проживающих в Узбекистане азербайджанцев, действующего в этой стране Азербайджанского национально-культурного центра с чувством гордости поздравляем Вас с первой годовщиной исторической Победы. Выражаем Вам глубокую признательность за то, что освободили наши земли от 30-летней оккупации, подарили азербайджанскому народу великую Победу.

Азербайджанская Республика навечно останется Родиной всех азербайджанцев, в каких бы странах они ни проживали. Мы всегда будем поддерживать проводимую Вами внутреннюю и внешнюю политику.

Под Вашим руководством Азербайджан закрепил свое место на мировой политической арене, повысил авторитет в международном масштабе. Исторической Победой Вы одновременно вернули азербайджанскому народу веру в себя, вновь воодушевили его. Убеждены, что благодаря поддержке, которую Вам оказывает народ, города, села и поселки, разрушенные в период оккупации, будут отстроены заново и восстановлены. Работа, проводимая в этом направлении, налицо.

Уважаемый господин Президент, члены диаспоры, проживающие в Узбекистане, как всегда, вносят вклад в расширение связей между Азербайджаном и Узбекистаном. Наши соотечественники с нетерпением ждут Вашего визита в Узбекистан.

Уважаемый господин Президент, еще раз поздравляем Вас с Днем Победы. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей сложной, ответственной и почетной деятельности", - говорится в поздравительном письме.

Председатель Общества греческо-азербайджанской дружбы «Гала» Рашид Мамедов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Победы.

"Уважаемый господин Президент, Победоносный Верховный главнокомандующий.

От имени Общества греческо-азербайджанской дружбы «Гала» и азербайджанской общины Греции поздравляем Вас и наш народ с праздником Победы. Благодаря воле и решительности, проявленным Вами для освобождения наших оккупированных земель, мы одержали славную Победу во второй Карабахской войне. День Победы является историческим днем, когда мы вернули Карабах. Днем, когда грандиозной Победой нашей страны мы положили конец карабахскому конфликту. Вы достойно продолжили и успешно завершили начатую великим лидером Гейдаром Алиевым борьбу за обеспечение территориальной целостности Азербайджана. Отечественная война, увенчавшаяся освобождением Карабаха от вражеской оккупации, стала самой яркой страницей нашей истории, источником гордости азербайджанского народа. В течение 44 дней наша доблестная армия под Вашим руководством, сделав невозможное возможным, подарила нам безграничную радость.

Уважаемый господин Президент, так же как на военной и дипломатической арене, Вы одержали победу и в информационной войне, нанесли по врагу сокрушительные удары. Этой Победой Вы восстановили правду и справедливость.

Уважаемый господин Президент, желаем Вам и Вашему ближайшему соратнику – Первому вице-президенту Мехрибан ханум Алиевой все новых и новых успехов в неутомимой деятельности во имя дальнейшего развития нашего государства, а родному Азербайджану – благополучия и процветания. Во всех сферах победа за Азербайджаном!

Да здравствует азербайджанский народ!

Да здравствует азербайджанская армия!

Да здравствует наш Победоносный Верховный главнокомандующий!", - говорится в поздравительном письме.

Руководитель и координатор азербайджанской диаспоры в Иордании Зумруд Дадашева направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Победы.

"Уважаемый господин Президент, Победоносный Верховный главнокомандующий.

От имени членов азербайджанской диаспоры в Иордании сердечно поздравляем Вас и весь наш народ с праздником Победы. Хотя во время 44-дневной войны мы были далеко от Родины, тем не менее, всей душой и молитвами находились рядом с нашими солдатами. Да упокоит Аллах души наших шехидов, да ниспошлет Он исцеления нашим гази.

Господин Президент, одержанная великая Победа является результатом Вашего мудрого руководства как Верховного главнокомандующего, высокого профессионализма нашей армии и единства нашего народа. «Железный кулак» показал свою силу, наши земли были освобождены от вражеской оккупации, и территориальная целостность страны восстановлена. Работы по восстановлению и реконструкции, проводимые в настоящее время под Вашим руководством на освобожденных от оккупации территориях, очень радуют нас.

Уважаемый Президент, желаем Вам доброго здоровья, успехов в делах, а нашей Родине Азербайджану – мира, процветания и прогресса", - говорится в поздравительном письме.

Председатель Региональной общественной организации «Русско-Азербайджанский Дом», депутат Законодательного собрания Новосибирской области РФ Маис Мамедов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Победы.

"Уважаемый Господин Президент.

От лица Региональной общественной организации «Русско-Азербайджанский Дом» и от себя лично поздравляю Вас и в Вашем лице народ Азербайджана с национальным праздником, знаменующим восстановление территориальной целостности Азербайджана, с Днем Победы.

Эта знаменательная дата навсегда вписана в славную летопись Азербайджанской Республики как символ единства, стойкости, несгибаемой воли народа Азербайджана во имя укрепления государственности и суверенитета страны.

Эта историческая победа всего азербайджанского народа была одержана, в первую очередь, благодаря Вам, уважаемый Господин Президент. Вы - политик мирового масштаба, всегда направляющий свой народ на правильный путь. Ваше имя золотыми буквами будет вписано в историю Азербайджана. Мы, соотечественники, независимо от того, в какой стране находимся, поддерживаем Вас, восхищаемся Вами и сделаем все возможное для стабильности и процветания Азербайджана.

Великая дружба между Азербайджаном и Россией продолжается на протяжении многих поколений, азербайджанский и российский народы едины и готовы помогать друг другу в сложной ситуации. Надеюсь, что российско-азербайджанская дружба с годами будет только углубляться, развиваться и крепнуть на благо развития, процветания и сотрудничества между двумя государствами.

Желаю Вам, уважаемый Господин Президент, крепкого здоровья, успехов в государственной деятельности, уверенно идти по пути устойчивого развития и прогресса, народу Азербайджана - благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме.

Председатель Центра азербайджано-японской дружбы, член Координационного совета азербайджанцев мира Халил Калантар направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Победы.

"Уважаемый господин Президент.

От имени проживающих в Японии азербайджанцев с чувством безграничной гордости передаем Вам самые сердечные поздравления по случаю 8 Ноября – Дня Победы.

С большой радостью подчеркиваем, что в результате этой Победы был положен конец оккупации признанных на международном уровне территорий Азербайджана, земли, долгое время находившиеся под оккупацией, возвращены законным хозяевам. С уверенностью заявляем, что эта Победа внесет важный вклад в развитие родного Азербайджана и восстановление наших территорий, подвергшихся большим разрушениям в результате оккупации.

Господин Президент, Центр азербайджано-японской дружбы и впредь будет прилагать максимум усилий для укрепления связей между японским и азербайджанским народами и развития сотрудничества в различных областях.

Ваше Превосходительство, желаем, чтобы родной Азербайджан всегда жил в условиях независимости и процветания под Вашим мудрым и решительным руководством.

Просим принять самые сердечные пожелания и приветствия", - говорится в поздравительном письме.

Народный поэт Нариман Гасанзаде направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Победы.

"Господин Президент!

Сегодня мои стихи, слова, слоги, рифмы посвящены Вам!

Карабах – это Азербайджан!

Моя Карабахнаме – это Ильхам Алиев!", - говорится в поздравительном письме.

Бывший первый вице-спикер парламента Египта, председатель Общества шарифов Сайид Махмуд Аль-Шариф направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Победы.

"Ваше превосходительство,

С чувством гордости и радости передаю Вам самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 8 Ноября - Дня Победы. Этой Победой братский Азербайджан вернул признанные на международном уровне земли. Достигнутая Победа внесет вклад в развитие и процветание как Азербайджана, так и региона в целом.

Я посещал Азербайджан несколько раз. Очень рад развитию в различных сферах, которое я наблюдал в Вашей стране. В то же время я стал свидетелем наглядного примера мирного сосуществования и ценностей плюрализма в братской стране, а также глубокой любви между нашими народами.

Ваше превосходительство, желаю, чтобы братская Азербайджанская Республика постоянно жила в условиях мира и прогресса под Вашим мудрым и дальновидным руководством.

Еще раз передаю Вам искренние приветствия и наилучшие пожелания", - говорится в поздравительном письме.

Академик Российской академии наук и Российской академии медицинских наук, кавалер орденов «Достлуг», «Шохрат», Почетного диплома Президента Азербайджанской Республики, лауреат государственной премии Российской Федерации, лауреат премии Правительства РФ, заслуженный деятель науки России, член Президиума Российской академии наук Мамед Алиев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Победы.

"Глубокоуважаемый господин Президент.

Разрешите поздравить Вас и весь народ Азербайджана с праздником Великой Победы.

Эта победа радует и греет душу каждому азербайджанцу, вне зависимости от возраста, пола, образования, карьерной позиции, места проживания, вероисповедания.

Долгожданная Победа одержана над хитрым и коварным врагом и достигнута не из-за ненависти к врагу, а ради восстановления попранной чести и высшей справедливости, не за освобождение земли, а за освобождение Родины.

Победа далась не просто - мы потеряли наших героев-шехидов в первой и второй Карабахских войнах, их память мы не забудем, а подвиги будут воспеты. Я склоняю свою седую голову перед их могилами и перед их матерями, отцами, женами и детьми.

Наша доблестная армия продемонстрировала чудеса смелости, военного мастерства и отваги. Честь ей и слава!

Не могу не отметить Вашу важнейшую роль в нашей Великой Победе.

Есть критерии оценки для руководителей государства, выработанные многовековой историей человечества - это умение отстоять суверенитет и безопасность границ государства, это здоровье нации, демографическая и экологическая стабильность, это политическая и экономическая независимость, сохранение нравственных ценностей и идентичности народа - все вышеперечисленное Вам удалось в полной мере.

Но Ваши стратегические решения во время боевых действий не просто по военным меркам мудрые и смелые, но и филигранны, особенно - на дипломатических площадках.

Я долго живу за границей и никогда не забываю свою историческую Родину. И вот на финише своих лет я получил душевное спокойствие. Еще раз поздравляю с праздником Победы!

Слава Азербайджану!!!", - говорится в поздравительном письме.

Казахские предприниматели, работающие в Азербайджане, направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Победы.

"Уважаемый господин Президент.

Мы, казахские предприниматели, работающие в Азербайджане, поздравляем Вас и братский азербайджанский народ с 8 Ноября - Днем Победы.

Находясь в Азербайджане, мы стали свидетелями беспримерной отваги, воли и решительности азербайджанской армии, которая под Вашим руководством обеспечила историческое торжество справедливости и вернула ранее утраченные земли Азербайджана.

Освобождение Карабаха стало достижением не только для Азербайджана, но и предметом гордости для всех народов тюркского мира.

В этот знаменательный день, желаем Вам, уважаемый господин Президент, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в Вашем неустанном труде, а братскому азербайджанскому народу - успехов, благополучия и процветания.

С праздником Победы! Да здравствует Азербайджан!", - говорится в поздравительном письме.

Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Победы.

"Уважаемый господин Президент.

От имени Международного фонда тюркской культуры и наследия искренне поздравляю Вас с 8 Ноября - Днем Победы.

Славная победа Азербайджана, которой гордится весь тюркский мир, одновременно является утверждением исторической справедливости. Благодаря Вашей непоколебимой воле и мудрости, неиссякаемой решимости азербайджанской армии и единству народа наш трехцветный флаг уже развевается в родном Карабахе. В результате смелых выступлений и дипломатических шагов, основанных на глубоком политическом мышлении, Вы, невзирая на все международные препятствия, блестяще выполнили завет своего отца. Осуществление за короткое время на освобожденных территориях впечатляющей по своим масштабам работы по реконструкции и восстановлению, проведение различных культурных мероприятий свидетельствуют о превращении Азербайджана во всесторонне развитое государство.

Международный фонд тюркской культуры и наследия, созданный по Вашей инициативе для пропаганды и сохранения богатого наследия тюркоязычных народов, гордится священным Днем Победы. Хочу довести до Вашего высокого внимания решимость фонда и впредь еще настойчивее осуществлять деятельность во имя развития Азербайджана как государства-учредителя в культурной сфере и популяризации многовековых культурных ценностей.

Еще раз поздравляю Вас с великим Днем Победы, желаю Вам больших успехов на высоком государственном посту, народу Азербайджана – постоянного процветания", - говорится в поздравительном письме.

Председатель правления компании Текфен Иншаат Левент Кафкаслы направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Победы.

"Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий.

От имени компании Текфен Иншаат и от себя лично с чувством большой радости и гордости передаю Вам самые искренние поздравления, наилучшие пожелания по случаю Дня Победы, запечатленного золотыми буквами в истории Азербайджана.

44-дневная Отечественная война, завершившаяся великой Победой благодаря Вашей мудрой, дальновидной политике, большому труду, непоколебимости и решимости, является показателем мощи азербайджанской армии, героизма народа. Да упокоит Аллах души шехидов, погибших за освобождение азербайджанских земель.

В этот исторический день еще раз сердечно поздравляю дружественный и братский народ Азербайджана во главе с победоносным Верховным главнокомандующим, желаю мира, спокойствия, постоянных побед", - говорится в поздравительном письме.

Президент действующего в Королевстве Иордания Клуба выпускников азербайджанских университетов и институтов Абу Иннаб Айхам Расми направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Победы.

"Уважаемый господин Президент,

Поздравляю Вас и в Вашем лице народ Азербайджана с Победой, завоеванной во второй Карабахской войне, желаю Вам постоянного победного настроя.

Страдания, которые испытал азербайджанский народ на протяжении 30 лет, произошли в недавнем прошлом и уже вошли в историю. С годами Ваш народ окреп духовно, усилились его боевая решимость и мощь Вашей армии.

Уважаемый господин Президент, Ваши лидерство, политическое видение событий, сдержанность и, самое главное, боевой дух сыграли большую роль в формировании азербайджанской армии на мировом уровне.

Победа, одержанная по Вашему приказу благодаря мощи Вашей армии в борьбе за Карабах - неотъемлемую часть Азербайджана в течение 44 дней, стала примером для всего мира. Пусть эта Победа, которую Вы одержали в борьбе за справедливость за счет больших трудностей, будет вечной!

Поздравляю Вас с Днем Победы, являющимся знаменательным праздником для азербайджанцев всего мира, желаю, чтобы патриотический дух народа никогда не угасал", - говорится в поздравительном письме.

Председатель правления Объединения электронных медиа Кувейта Фейсал Халифа ас-Савваг направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Победы.

"Ваше превосходительство,

С чувством гордости и радости передаю Вам искренние поздравления по случаю 8 Ноября - Дня Победы, возвращения признанных на международном уровне земель дружественной Азербайджанской Республики. Желаю Вам успехов в Вашей деятельности по сохранению безопасности, стабильности и мира в Вашей республике под мудрым руководством Вашего превосходительства благодаря отваге Вооруженных сил Азербайджана", - говорится в поздравительном письме.

Председатель Общественной организации «Ученый совет азербайджанцев Украины», доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник образования Украины, академик Национальной академии наук высшего образования Украины Ариф Гулиев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Победы.

"Уважаемый господин Президент,

От имени соотечественников - членов Общественной организации «Ученый совет азербайджанцев Украины» с большой радостью передаем Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 8 Ноября - Дня Победы, который вписан в нашу историю как славный день. Выполнив завет великого лидера Гейдара Алиева, Вы освободили наши земли от оккупации. Именно под Вашим руководством героический азербайджанский народ, наша доблестная армия положили конец продолжавшимся десятилетиями несправедливости, беззаконию, нейтрализовали двойные стандарты, своими силами выполнив четыре резолюции Совета Безопасности ООН.

Эта славная Победа как символ единства, необратимости и непреклонной воли навсегда вписана золотыми буквами в историю нашего Азербайджана, а также всего тюркского мира.

Еще раз искренне поздравляем Вас с великой Победой, которая укрепила единство азербайджанского народа, открыла новые горизонты для плодотворного сотрудничества в регионе. Желаем Вам новых успехов в Вашей высшей государственной деятельности, родному Азербайджана - мира, прогресса, процветания", - говорится в поздравительном письме.

Исполнительный директор Центра интеграции азербайджанцев Грузии Орхан Пирвердиев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Победы.

"Уважаемый господин Президент,

От имени Центра интеграции азербайджанцев Грузии и проживающих в Грузии азербайджанцев сердечно поздравляем Вас с Днем Победы - годовщиной освобождения земель Карабаха от оккупации.

В результате успешного продолжения Вами неустанной деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева во имя укрепления независимости Азербайджана, обеспечения его территориальной целостности была восстановлена территориальная целостность страны. Успех, продолжавшийся 44 дня и приведший к Победе славной азербайджанской армии, является историческим достижением не только азербайджанского народа, но и всего тюркского мира.

Эта великая Победа была достигнута благодаря Вашей дальновидности, мудрому руководству и четким планам, а также Вашему мужеству, отваге и твердой уверенности в том, что Вы достигнете конечной цели. Эта Победа еще раз доказала всему миру, что Карабах - историческая и исконная азербайджанская земля. Весь мир увидел, как азербайджанский народ защищает свои ценности. Вы в обращениях к народу неоднократно показывали кулак врагу. Ваш «железный кулак» стал символом нашего единства.

Господин Президент, победоносный Верховный главнокомандующий, еще раз от имени всех наших соотечественников поздравляем Вас и народ Азербайджана. Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в Вашей внутренней и внешней политике", - говорится в поздравительном письме.

Президент группы компаний CIFAL (Франция) Жиль Реми направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Победы.

"Господин Президент,

Год назад Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Передаю Вам и народу Азербайджана поздравления по этому случаю.

Под Вашим руководством Азербайджан превратился в независимую и сильную страну, играющую неоспоримую роль на международной арене.

Уже год Вы проводите большую работу по восстановлению и развитию Карабахского региона, имеющего широкий потенциал. Я увидел, насколько велик этот потенциал, когда несколько дней назад во время визита в Баку посетил выставку Rebuild Karabakh – «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха».

Я буду продолжать работать с нашими французскими и азербайджанскими партнерами для того, чтобы вносить вклад в укрепление отношений между нашими странами.

Господин Президент, передаю Вам искренние приветствия и глубокое уважение в надежде на скорую встречу с Вами", - говорится в поздравительном письме.

Президент Конгресса азербайджанцев Европы Сахиль Гасымов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника – Дня Победы.

"Уважаемый господин Президент, победоносный Верховный главнокомандующий.

Год назад наша доблестная армия под Вашим командованием проявила настоящий героизм, добилась больших успехов в начавшемся 27 сентября Победном шествии для предотвращения последовательных провокаций и новых коварных планов Армении, освобождения наших оккупированных земель. Город Шуша, имеющий большое значение и символический смысл для азербайджанского народа, был освобожден от оккупации 8 ноября после 28-летнего ожидания. Освобождение города Шуша, являющегося венцом Карабаха - одна из уникальных операций в мировой военной истории. Ваши слова «Конечно, без Шуши наше дело будет половинчатым» стали патриотическим призывом. Под Вашим командованием победоносная азербайджанская армия успешно выполнила эту большую работу, кровь наших шехидов не осталась на земле. Освобождение всего за 44 дня неотъемлемой части территории нашей страны – Карабаха, который почти 30 лет находился под вражеской оккупацией, вызвало большую радость у азербайджанских диаспорских организаций, тесно сплоченных вокруг Конгресса азербайджанцев Европы.

Господин Верховный главнокомандующий, Ваше имя золотыми буквами вписано в летопись этой Победы. Мы благодарны Вам за непоколебимость, решимость и твердость в освобождении наших родных земель. Желаем Вам долгих лет жизни, здоровья, новых успехов. Мы, азербайджанцы, проживающие в Европе, гордимся тем, что у нас есть руководитель, который решительно и твердо отстаивает интересы Родины. Мы поддерживаем Вас, мы рядом с Вами и подчиняемся всем Вашим приказам", - говорится в поздравительном письме.