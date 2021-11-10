ЕС готов поддержать делимитацию границ между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) готов поддержать деэскалацию и делимитацию границ между Азербайджаном и Арменией. Об этом, как передает Trend, говорится в заявлении официального представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано.

"На этой неделе отмечается первая годовщина прекращения боевых действий в Карабахе и вокруг него после подписания соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном.

ЕС сожалеет о гибели людей во время этих боевых действий и выражает соболезнования семьям погибших и раненых. Хотя боевые действия прекратились, многие нерешенные вопросы еще предстоит решить, чтобы продвинуться к согласованному, всеобъемлющему и устойчивому урегулированию. Мы призываем, в частности, к строгому соблюдению режима прекращения огня, полному сотрудничеству в разминировании и снижению напряженности в приграничных районах.

ЕС по-прежнему привержен делу создания мирного и процветающего Южного Кавказа и активно участвует в миростроительстве и постконфликтном восстановлении. ЕС поощряет взаимодействие и возобновление экономического сотрудничества на Южном Кавказе", - говорится в заявлении.