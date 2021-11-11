В Азербайджане 11 актов амнистии до сегодняшнего дня коснулись более 117 тыс. человек – минюст (версия 2)

(первая версия в 11:35)

БАКУ /Trend/ - 11 амнистий, объявленных до настоящего времени в Азербайджане, коснулись 117 770 человек.

Об этом сказала в четверг глава управления по правам человека и связям с общественностью министерства юстиции Айнур Сабитова на круглом столе с участием представителей СМИ на тему: "Очередное проявление гуманной политики государства", посвященного Акту об амнистии, объявленной по случаю 8 ноября - Дня Победы, сообщает Trend.

Она напомнила, что за период независимости в Азербайджане было подписано 67 распоряжений о помиловании, которые коснулись 8 774 человек. Президент Ильхам Алиев подписал 35 распоряжений о помиловании, которые коснулись 5 672 человек.

По словам Сабитовой, амнистии, объявленные по инициативе Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, подарили радость тысячам семей.

"11 амнистий, объявленных до настоящего времени в Азербайджане, коснулись 117 770 человек. Амнистия в связи с Днем Победы является очередным проявлением гуманной политики государства", - подчеркнула она.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)