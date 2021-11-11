Создание Зангезурского коридора укрепит сотрудничество в регионе - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Создание в регионе новых коммуникационных и транспортных коридоров, в том числе очень важного Зангезурского коридора, еще больше укрепит сотрудничество, а также будет способствовать росту товарооборота.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на восьмом заседании Совета глав МИД стран - участниц Тюркского совета в Стамбуле.