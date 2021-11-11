Посещая освобожденные от оккупации территории Азербайджана, мы стали свидетелями армянского вандализма - Боб Блэкман

БАКУ /Trend / - Посещая освобожденные от оккупации территории Азербайджана, мы стали свидетелями армянского вандализма.

Как сообщает Trend, об этом заявил член Палаты общин парламента Великобритании и глава британо-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Боб Блэкман во время пресс - конференции.

Он отметил, что в ходе визита стал свидетелем восстановительно-строительных работ, проведенных Азербайджаном за короткий срок.

"Мы поехали в Шушу, было много сделано, чтобы вернуть город в прежнее состояние. Это поразило нас. Мы увидели разрушенные дома, где раньше жили азербайджанцы. В период оккупации не проводилось никаких строительных работ. В то же время мы увидели, что во время 44-дневной Отечественной войны Азербайджан нацеливался только на военные объекты. Возвращаясь в Баку, мы воспользовались новым аэропортом в Физули, который был построен за 8 месяцев. Полагаю, что для нас этот опыт будет полезен. Поздравляю азербайджанский народ с освобождением оккупированных территорий! Наше сотрудничество с Азербайджаном будут развиваться и впредь", - отметил Блэкман.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)