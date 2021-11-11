Во время поездки на освобожденные территории Азербайджана я был поражен темпами строительства дорог и Физулинским международным аэропортом - Джон Килклуни

БАКУ /Trend / - Во время поездки на освобожденные территории Азербайджана я был поражен темпами строительства дорог и Физулинским международным аэропортом. Это очень удивило меня.

Как сообщает Тренд, об этом сказал на пресс-конференции член Палаты лордов Парламента Великобритании Джон Килклуни.

30 лет назад, в первые годы конфликта, я был в Азербайджане. Мы останавливались в отеле, расположенном недалеко от линии фронта, там даже не было воды. Тогда я увидел, в каких условиях живут люди. После этого каждый раз, приезжая в Азербайджан, я видел, как улучшалась ситуация.

"Люди разных религий живут в Азербайджане в полном комфорте и равноправии. И это показывает, что Азербайджан - толерантное государство. Надеюсь, что рано или поздно и армяне поймут, что их права в пределах границ Азербайджана будут полностью защищены", - заявил Джон Килклуни.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

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