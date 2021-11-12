Повышены стипендии студентов профшкол – Распоряжение (версия 2)

(первая версия вышла 11 ноября, в 17:09)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 ноября подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджана «О предоставлении стипендий докторантам, студентам, обучающимся в высших, средних специальных учебных заведениях и учебных заведениях профессионального образования, а также на магистерской ступени Национальной академии наук Азербайджана» № 961 от 14 февраля 2019 года.

В соответствии с документом, в распоряжение вносятся следующие изменения:

1.1. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

«1.4. в профессиональных учебных заведениях:

- студентам, академические показатели которых составляют «5» (на уровне высокого технического профессионального образования 91-100 баллов) - 75 манатов;

- студентам, академические показатели которых составляют «4» и «5» (на уровне высокого технического профессионального образования 71-100 баллов) - 60 манатов;

- студентам, академические показатели которых составляют «3» - «5» (на уровне высокого технического профессионального образования 51-100 баллов) - 50 манатов»;

1.2. часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Стипендии за счет средств государственного бюджета студентам дневных отделений, обучающимся в высших, средних специальных учебных заведениях Азербайджана, а также на магистерской ступени Национальной академии наук Азербайджана, выплачивать, независимо от получения образования по государственному заказу, за государственный счет и на платной основе, с учетом показателя общей средней успеваемости за академические достижения по дисциплинам, а студентам дневных отделений, обучающимся в профессиональных учебных заведениях – по результатам промежуточной оценки в размерах, установленных пунктами 1.2-1.4 настоящего распоряжения»;

1.3. в части 3 слова «пунктами 1.1 и 1.4» заменить словом «пунктом 1.1» и исключить из данной части слова «и студентам учебных заведений профессионального образования».

2. Кабинету министров Азербайджана поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.