Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю Дня Конституции Азербайджана (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 12 Ноября - Дня Конституции Азербайджанской Республики.
Как сообщает в пятницу Trend, публикация размещена с хештэгом #12noyabr.
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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю Дня Конституции Азербайджана (ФОТО)
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