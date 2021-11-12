Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю Дня Конституции Азербайджана (ФОТО)

Политика 12 ноября 2021 10:08 (UTC+04:00)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю Дня Конституции Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 12 Ноября - Дня Конституции Азербайджанской Республики.

Как сообщает в пятницу Trend, публикация размещена с хештэгом #12noyabr.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю Дня Конституции Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю Дня Конституции Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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