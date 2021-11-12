В Азербайджане прошли состязания среди командиров батальонов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2021 год в Сухопутных войсках состоялся конкурс на звание лучшего командира батальона, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны.

В ходе состязаний были оценены теоретические знания командиров мото- и горнострелковых батальонов руководящих документов и их навыки решения тактических задач. Затем были приняты нормативы по практическим стрельбам, строевой и физической подготовке. Офицеры, получившие наивысшие оценки комиссии, были удостоены звания "Лучший командир мотострелкового (горнострелкового) батальона".

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)