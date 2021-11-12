Премьер-министр Али Асадов принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции

БАКУ/Trend/ - 12 ноября состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) в формате видеоконференции.

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов принял участие в заседании.

Отметив, что в этом году исполняется 30 лет со дня создания СНГ, премьер-министр сказал, что за этот период Содружество прошло сложный путь становления и развития, завоевав заслуженный международной авторитет.

Было подчеркнуто, что Азербайджан традиционно придает большое значение своему участию в СНГ и развитию взаимовыгодного сотрудничества в рамках Содружества.

А.Асадов привлек внимание членов Совета к победе Азербайджана в 44-дневной войне. Было отмечено, что Азербайджан обеспечил освобождение своих оккупированных территорий и восстановление территориальной целостности согласно требованиям соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Было подчеркнуто, что освобождение территорий Азербайджана от оккупации выявило ужасающие масштабы разрушений в регионе, где была проведена политика преднамеренного уничтожения исторического, культурного и религиозного наследия азербайджанского народа, совершены урбицид, культурцид и экоцид.

Было доведено до внимания, что Азербайджану предстоит выполнить колоссальный объем работ по восстановлению освобожденных от оккупации территорий и обеспечению безопасного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли.

Отметив, что первостепенной задачей является разминирование освобожденных территорий, премьер-министр подчеркнул важность передачи Арменией точных карт минных полей Азербайджану.

Была особо подчеркнута важность восстановления экономических связей для достижения долгосрочного мира и стабильности в регионе.

В этой связи было отмечено, что разблокирование транспортных коммуникаций отвечает интересам как Азербайджана, Армении, так и всех стран региона.

А.Асадов сказал, что открытие транспортных путей придаст большой импульс развитию торговых и экономических связей не только в масштабах региона, но также между всеми государствами-участниками Содружества.

Премьер-министр также акцентировал внимание на необходимости скорейшего начала процесса делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией с соблюдением территориальной целостности обеих стран в рамках международно признанных границ.

Было отмечено, что Азербайджан, проявляя максимальный конструктивизм и добрую волю, готов к нормализации отношений с Арменией, вплоть до подписания мирного договора на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга в рамках международно признанных границ.

Премьер-министр также рассказал о неотложных мерах, принимаемых Азербайджаном в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. Было отмечено, что начиная с января текущего года страна одной из первых в регионе начала вакцинацию. Было доведено до внимания, что вакцинация проводится в абсолютно добровольном порядке и гражданам предоставлена возможность самим выбирать, какой вакциной прививаться.

Была выражена уверенность в том, что сотрудничество на пространстве СНГ будет и впредь всесторонне развиваться.

Затем выступили остальные члены Совета глав правительств СНГ, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве.

В своем выступлении вице-премьер Армении Мгер Григорян необоснованно обвинил Азербайджан в торпедировании хода реализации достигнутых договоренностей между лидерами Азербайджана, России и Армении от 9/10 ноября 2020 года. Затронув вопрос транспортных коммуникаций, М.Григорян заявил, что Азербайджаном якобы муссируется идея о коридоре, сопровождающаяся угрозами применения силы. Вице-премьер Армении также обвинил Азербайджан в якобы удерживании так называемых армянских "военнопленных".

После завершения обмена мнениями премьер-министр А.Асадов обратился к председателю Совета глав правительств СНГ и, взяв слово, ответил на ложные обвинения армянской стороны. А.Асадов отметил, что 44-дневная война уже закончилась и Азербайджан освободил находящиеся около 30 лет под оккупацией свои земли.

Премьер-министр еще раз довел до внимания, что Азербайджан полностью привержен и будет и впредь выполнять все пункты совместного Заявления.

Коснувшись 9-го пункта Заявления, предусматривающего разблокирование всех транспортных коммуникаций в регионе, А.Асадов напомнил, что этот вопрос рассматривается рабочей группой, сопредседателями которой являются заместитель премьер-министра Азербайджана, заместитель председателя правительства России и присутствующий на заседании вице-премьер Армении.

"Заявление о том, что Азербайджан якобы сопровождает решение этих вопросов применением силы или угроз, думаю, можно оставить без комментариев. Так как эти вопросы рассматриваются в рамках рабочей группы, что отвечает не только интересам Азербайджана, но, как буквально недавно заявляли другие представители региона, это отвечает интересам всех стран региона", - заявил А.Асадов.

Премьер-министр Азербайджана также ответил на клеветническое заявление М.Григоряна о том, что официальный Баку якобы удерживает в плену так называемых армянских "военнопленных".

А.Асадов заявил, что Азербайджан полностью выполняет соответствующий пункт совместного Заявления в связи с военнопленными. Ссылаясь на заявление Министерства иностранных дел России от 9 ноября 2021 года, премьер-министр сказал, что при участии российских миротворцев со 2 декабря 2020 г. в общей сложности возвращено 122 военнопленных и удерживаемых лиц.

"Из них Армении вернули 105, Азербайджану – 17", - заявил А.Асадов.

Было отмечено, что спустя более чем две недели после подписания трехстороннего Заявления вооруженная группа в количестве 62 человек была заброшена армянской стороной в тыл Вооруженным Силам Азербайджана на уже освобожденные территории с целью совершения диверсии, и была разоружена и захвачена азербайджанскими военнослужащими. Было особо подчеркнуто, что в соответствии со всеми международными конвенциями эти задержанные лица не могут считаться военнопленными.

Премьер-министр заявил, что, невзирая на это, Азербайджан вернул 29 из них армянской стороне, в то время как остальные 33 человека из этой группы были приговорены азербайджанскими судами к различным срокам за совершенные преступления.

Было также отмечено, что 23 сентября нынешнего года на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Азербайджаном было заявлено, что на его территории образования под названием "Нагорный-Карабах" больше не существует.

"В Азербайджане есть Карабахский экономический район и Восточно-Зангезурский экономический район", - подытожил А.Асадов.

На заседании было принято решение о проведении очередного заседания Совета глав правительств СНГ в Республике Казахстан в мае 2022 года.

В заключение был подписан ряд документов.