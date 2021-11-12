Президент Ильхам Алиев: В центре тюркского мира находится сильное Турецкое государство

Политика 12 ноября 2021 19:06 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: В центре тюркского мира находится сильное Турецкое государство

БАКУ/Trend/ - В центре тюркского мира находится сильное Турецкое государство.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

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