Президент Ильхам Алиев: Я очень надеюсь, что Совет сотрудничества тюркоязычных государств выполнит все поставленные задачи

БАКУ/Trend/ - Я очень надеюсь, что Совет сотрудничества тюркоязычных государств выполнит все поставленные задачи.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.