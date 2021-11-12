Президент Ильхам Алиев: Советское правительство оторвало Зангезур от Азербайджана и передало его Армении

БАКУ/Trend/ - Советское правительство оторвало Зангезур от Азербайджана и передало его Армении.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.