Президент Ильхам Алиев: Поддержка Турции придала нам дополнительные силы в выполнении нашей славной миссии

БАКУ /Trend/ - Наша решимость, воля, отвага во Второй Карабахской войне привели нас к великой Победе. Должен также сказать, что это видят все, поддержка, оказанная нам моим дорогим братом Реджепом Тайипом Эрдоганом с первых часов войны до ее последних минут, придала нам дополнительные силы, стала моральной опорой. Потому что ощущая эту поддержку, прислушиваясь к его словам, мы чувствовали себя еще сильнее.

Как сообщает Trend, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время выступления на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

«Потому что уважаемый Президент сказал, что Азербайджан не одинок в этой войне. Турция находится и всегда будет находиться рядом с Азербайджаном. Это придало нам дополнительные силы. Это заставило некоторые силы - покровителей Армении – держаться в стороне от этой войны и позволило нам выполнить нашу славную миссию», - подчеркнул глава государства.