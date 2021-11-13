В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с Днем Победы

БАКУ /Trend/ - Председатель Союза общин литовских татар Адас Якубаускас направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы.

"Уважаемый господин Президент.

Этим письмом хочу поздравить азербайджанский народ и лично Вас, уважаемый господин Президент, с Победой, достигнутой во второй Карабахской войне. Пятнадцать лет назад, находясь в Баку, я встретил беженцев из Шуши и других оккупированных районов Азербайджана, которые рассказывали о потерях и ужасных переживаниях, связанных с незаконной оккупацией этих азербайджанских земель. Важно понимать, что люди, насильно изгнанные три десятилетия назад, смогут вернуться на освобожденные территории, восстановить разоренные земли и продолжить свою многовековую жизнь.

Желаю Азербайджану и его народу процветания и Божьего благословения", - говорится в поздравительном письме.

Председатель правления партии «Стабильность» (Stabilitatei) Латвии Алексей Росликов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый господин Президент,

Передаю Вам и народу Азербайджана искренние поздравления по случаю годовщины исторической Победы Азербайджана в Отечественной войне. Очень отрадно, что в регионе установились мир и стабильность.

Еще раз поздравляю Вас. Карабах - это Азербайджан!", - говорится в поздравлении.

Председатель Партии Закер Бангладеш Мостафа Амир Файсал направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство.

От имени Партии Закер Бангладеш и от себя лично передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю 8 Ноября - Дня Победы. Уверен, что под Вашим дальновидным и мудрым руководством Партия «Ени Азербайджан» и Азербайджан всегда будут идти по пути развития, Ваша страна и дальше будет жить в условиях прогресса и мира.

Между народами Азербайджана и Бангладеш существуют многолетние дружеские отношения. Надеюсь, что эти отношения будут расширяться и в предстоящие годы еще больше обогатятся, во всех странах нашего региона, расположенного на Азиатском континенте, совместными усилиями Азербайджана и Бангладеш всегда будут поощряться мир и прогресс.

Уверен, что Партия «Ени Азербайджан» и Партия Закер Бангладеш наладят хорошее сотрудничество, которое послужит развитию отношений между нашими странами и народами.

Желаю Вам крепкого здоровья, Партии «Ени Азербайджан» - успехов, Вашей стране и народу - мира и процветания", - говорится в письме.