Президент Ильхам Алиев: Мы вновь связываем, соединяем географию тюркского мира

БАКУ/Trend/ - Мы вновь связываем, соединяем географию тюркского мира.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

«Что касается Зангезура, хочу напомнить свое выступление на Нахчыванском саммите. В то время я сказал, что советская власть, отделив в 1920 году Зангезур от Азербайджана и передав его Армении, нарушила географическую связь тюркского мира, в этом каждый может убедиться, взглянув на карту. Сегодня мы восстанавливаем эту географию. Реализуя транспортные, коммуникационные проекты, мы вновь связываем, соединяем эту географию, и я надеюсь, что нам удастся в полной мере добиться этого»,- сказал глава государства.