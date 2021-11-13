"Саммит демократии" США - еще один пример двойных стандартов

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится "Cаммит демократии" США. При том, что на саммит приглашены Конго, Ирак и Армения, в стороне от него остались Турция, Венгрия и Азербайджан. Это вызывает вопросы о критериях выбора приглашенных стран, налицо еще один образец двойных стандартов.

Как сказал Trend в субботу депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джейхун Мамедов, это очередной показатель предвзятого подхода.

"Выходит, что Армения, Ирак и Конго - это демократические страны, а Азербайджан и Турция таковыми не являются?! Нарушения прав человека в Армении на протяжении многих лет стали обычным явлением", - сказал депутат.

Он отметил, что усиление Турции, создание Азербайджаном новых реалий в регионе серьезно беспокоит США.

"Некоторые западные круги не желают установления в регионе мира. Такой подход наносит серьезный ущерб также развитию двусторонних отношений. Предвзятая позиция США в большей степени отразится на отношениях этой страны с зарубежными партнерами. Азербайджан и Турция имеют сегодня вес и авторитет в регионе. Подобные шаги не смогут повлиять на внутреннюю и внешнюю политику, проводимую этими двумя странами", - сказал Мамедов.

Как сказал Trend депутат Джавид Османов, на примере "Саммита демократии" можно наблюдать очередные попытки влиять на страны посредством двойных стандартов.

"Если говорить об Армении, то в этом случае и речи не может быть о демократии, защите прав человека. На днях Комитет ООН по правам человека выступил с заявлением о полицейском насилии в Армении. В таком случае возникает серьезный вопрос: по каким критериям выбираются страны, которые приглашаются на этот "саммит"? Конечно, это еще одно проявление двойных стандартов, и США полагают, что таким образом окажут давление на ряд стран. Однако США, пригласив Армению на этот "саммит", дискредитируют само понятие демократии. Запустив свой механизм двойных стандартов, США пытаются провести "Саммит демократии" со странами, которые они колонизировали".

Отдел политики информационного агентства Trend