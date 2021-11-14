Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор (ВИДЕО)

Политика 14 ноября 2021 14:36 (UTC+04:00)
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана представило еженедельный обзор.

Trend со ссылкой на минобороны представляет соответствующее видео:

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