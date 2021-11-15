ВС Армении совершили очередную провокацию в направлении Кяльбаджарского района – минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Подразделения армянских вооруженных сил, начиная с ночи 15 ноября, с позиций в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района, вели обстрел позиций азербайджанской армии, расположенных в населенных пунктах Зейлик и Йеллидже Кяльбаджарского района, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Как отмечается, азербайджанские позиции подверглись интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия, в том числе противник использовал снайперские винтовки и гранатометы.

Кроме того, сегодня утром подразделения армянских ВС обстреляли трактор, задействованный в дорожных работах с целью восстановления инфраструктуры в этом направлении, и два автомобиля марки KамАЗ, доставляющих грузы азербайджанским подразделениям.

Повреждена техника, пострадавших среди личного состава нет.

Как сообщается, в целях пресечения провокаций вооруженных сил Армении и инженерных работ, проводимых на боевых позициях, азербайджанские подразделения принимают меры в соответствии с планом.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями ВС Азербайджана.

В министерстве обороны еще раз заявили, что вся ответственность за последствия любого противостояния на армяно-азербайджанской государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении.

(Перевод: Кямаля Сеидова)