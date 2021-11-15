Сейчас нужно смотреть вперед, чтобы выходить на урегулирование на Южном Кавказе – Марков (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сейчас нужно смотреть вперед для того, чтобы выходить на урегулирование на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник директор Института политических исследований Сергей Марков в ходе пресс-конференции на тему "Проблемы укрепления мира в Кавказском регионе" по итогам российско-азербайджанской конференции в городе Шуша.