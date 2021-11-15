ВС Армении совершили очередную провокацию в направлении Кяльбаджарского района – минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:14)

БАКУ /Trend/ - Подразделения армянских вооруженных сил, начиная с ночи 15 ноября, с позиций в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района, вели обстрел позиций азербайджанской армии, расположенных в населенных пунктах Зейлик и Йеллидже Кяльбаджарского района, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Как отмечается, азербайджанские позиции подверглись интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия, в том числе противник использовал снайперские винтовки и гранатометы.

Кроме того, сегодня утром подразделения армянских ВС обстреляли трактор, задействованный в дорожных работах, и два автомобиля марки KамАЗ, доставляющих грузы азербайджанским подразделениям.

Ведомство отмечает, что, несмотря на повреждение техники, пострадавших среди личного состава нет.

Как сообщается, азербайджанские подразделения принимают соответствующие меры для пресечения провокаций ВС Армении, а также проведения ими инженерных работ на боевых позициях.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями ВС Азербайджана.

В министерстве обороны еще раз заявили, что вся ответственность за последствия любого противостояния на армяно-азербайджанской государственной границе будет лежать на военно-политическом руководстве Армении.

(Перевод: Кямаля Сеидова)