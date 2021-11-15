Азербайджанские силовики должны быть более широко подключены к обеспечению безопасности Лачинского коридора – Марков (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанские силовики должны быть более широко подключены к обеспечению безопасности Лачинского коридора.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник директор Института политических исследований Сергей Марков в ходе пресс-конференции на тему "Проблемы укрепления мира в Кавказском регионе" по итогам российско-азербайджанской конференции в городе Шуша.

"К сожалению, за полтора - два часа до приезда нашей делегации в Шуше был совершен теракт на той дороге, по которой наша делегация проезжала. Чисто физически и географически пост российских миротворцев находился в восьми - девяти метрах от поста азербайджанских военнослужащих. Российские миротворцы чудом не пострадали", - сказал Марков.

По его словам, террористический акт в Шуше направлен на срыв процесса в рамках трехстороннего заявления между Азербайджаном, Россией и Арменией.

Марков считает, что между Москвой и Баку должны быть проведены переговоры в закрытом формате по дальнейшему предотвращению подобных ситуаций.