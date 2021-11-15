Вся ответственность за нынешнюю напряженность лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вся ответственность за нынешнюю напряженность лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании Совета безопасности этой страны, сообщает в понедельник Trend.

Абдуллаева отметила, что азербайджанская сторона принимает соответствующие меры в ответ на провокации, совершенные в последнее время Арменией.