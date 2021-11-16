Армянская армия использует артиллерию на госгранице - минобороны Азербайджана (версия 2)
(первая версия в 14:14)
БАКУ /Trend/ - Армянская сторона использует артиллерийские установки на госгранице с Азербайджаном, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Армянские вооруженные силы продолжают предпринимать широкомасштабные провокации против Азербайджана на государственной границе.
Для обострения ситуации на госгранице военные соединения противоположной стороны обстреляли из артиллерийских установок и минометов различного калибра подразделения азербайджанской армии, расположенные на территории Лачинского района.
Для пресечения провокаций армянской стороны подразделения азербайджанской армии принимают адекватные меры.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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