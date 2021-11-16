Азербайджанская армия принимает адекватные меры для предотвращения армянских провокаций (Версия 2)

Политика 16 ноября 2021 16:23 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:06)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская армия принимает адекватные меры для предотвращения армянских провокаций.

Об этом на брифинге, проведенном в связи с широкомасштабными провокациями, совершаемыми армянскими вооруженными силами против Азербайджана на государственной границе, сказал замначальника пресс-службы минобороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов, сообщает во вторник Trend.

Вооруженные силы Армении внезапно начали военную операцию 16 ноября около 11 00, чтобы занять более выгодные позиции.

По его словам, армянские воинские части, сосредоточив дополнительные силы, военную и специальную технику на погранично-боевых позициях в районах Басаркечер и Гаракильсе, атаковали боевые посты азербайджанской армии в Кельбаджарском и Лачинском районах.

Вооруженные силы Азербайджана принимают адекватные меры для предотвращения провокации противоположной стороны.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

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