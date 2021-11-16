ВС Азербайджана захватили большое количество трофеев – минобороны (версия 2)

(первая версия в 16:05)

БАКУ /Trend/ - Сегодня провокации со стороны Армении стали более интенсивными.

Об этом сказал во вторник заместитель начальника пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов на брифинге в связи с широкомасштабными провокациями, совершаемыми армянскими вооруженными силами против Азербайджана на государственной границе, сообщает Trend.

По его словам, военные операции начались неожиданно.

«Было совершено нападение на боевые посты, ранены двое азербайджанских военнослужащих, их жизни сейчас ничто не угрожает», - сказал Эйвазов.

Он добавил, что ВС Азербайджана захватили большое количество трофеев.

«Наступление [вооруженных сил Армении] потерпело крах. В настоящее время ситуация на границе остается напряженной и находится под контролем», - сказал Эйвазов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)