ВС Азербайджана захватили большое количество трофеев – минобороны (версия 3)

(первая версия в 16:05)

БАКУ /Trend/ - Провокации, которые в последнее время совершают армянские вооруженные силы на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов, сегодня стали более интенсивными и приобрели широкомасштабный характер.

Об этом сказал во вторник заместитель начальника пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов на брифинге в связи с широкомасштабными провокациями, совершаемыми армянскими вооруженными силами против Азербайджана на государственной границе, сообщает Trend.

«Армянские подразделения 16 ноября, около 11:00, неожиданно начали военную операцию, чтобы занять выгодные позиции, захватить высоты на госгранице в этом направлении и обеспечить тем самым свое преимущество», - сказал Эйвазов.

По его словам, армянские подразделения, сконцентрировавшие дополнительную живую силу, военную и спецтехнику, в том числе артиллерийские установки, на позициях, расположенных в Басаркечарском районе и районе Гаракильсе, подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия различного калибра, артиллерийских установок и гранатометов позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского и Лачинского районов, совершили нападение на боевые посты.

«В результате были ранены двое военнослужащих азербайджанской армии. Раненым была оказана первая медицинская помощь. Их жизни ничто не угрожает. С целью пресечения боевой активности армянских вооруженных сил азербайджанские подразделения, расположенные на кяльбаджарском и лачинском направлениях, незамедлительно приняли оперативные меры», - сказал Эйвазов.