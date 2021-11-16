Аккредитованные в Азербайджане военные атташе и представители международных организаций проинформированы о ситуации на госгранице (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 16 ноября Управление международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджана провело брифинг для аккредитованных в стране военных атташе зарубежных государств и представителей международных организаций, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Участникам брифинга была предоставлена подробная информация о провокациях, совершенных армянской стороной, и текущей ситуации на государственной границе.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)