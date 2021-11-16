Между министрами обороны Азербайджана и России состоялся телефонный разговор
БАКУ /Trend / - Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу позвонил министру обороны Азербайджанской Республики генерал-полковнику Закиру Гасанову в связи с ситуацией на азербайджано-армянской государственной границе, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Азербайджан имеет четкое видение, цели и задачи в отношении политики "зеленой" энергетики – Парвиз Шахбазов
Турецкая компания Harsan Tanker Treyler планирует наладить сотрудничество с Азербайджаном в энергосекторе
В Азербайджане со следующего года повысятся пенсии и зарплаты - председатель комитета Милли Меджлиса
В Азербайджане в рамках "Марафона занятости" трудоустроено более 1100 членов семей шехидов и участников войны
В Азербайджане производство в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов составило свыше 360 млн манатов
Аккредитованные в Азербайджане военные атташе и представители международных организаций проинформированы о ситуации на госгранице (ФОТО)
В ряде СМИ и социальных сетях публикуется информация, направленная на создание паники среди населения - СГБ Азербайджана
В бюджете 2022 г. предусмотрены самые большие расходы на здравоохранение за всю историю независимости Азербайджана – депутат
Назван ряд направлений в сфере здравоохранения, на которые выделяются средства в госбюджете Азербайджана на 2022 г.
Азербайджан может подключиться к третьей фазе клинических испытаний турецкой вакцины от коронавируса TURKOVAC
Искренне влюбленная в Азербайджан! Казахская писательница представила в Алматы "Карабах. Долгая дорога домой" (ФОТО)
В Баку пройдет международный фестиваль короткометражных фильмов – более 3 тысяч заявок из 72 стран (ФОТО)
Турецкая компания Saygili Rullman откроет магазины на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана
Поступления от налогов в бюджет Азербайджана достигли за 10 месяцев 2021 г. 7,4 млрд манатов – Микаил Джаббаров
15% расходов госбюджета Азербайджана на 2022 г. предусмотрены на сферу обороны и безопасности - министр
Ведется следствие по факту подрыва на мине автомобиля, в котором находился генерал-майор Хикмет Гасанов - Генпрокуратура
В этом году трансферты из Госнефтефонда в бюджет Азербайджана использовались не полностью – Самир Шарифов
Депутаты Милли Меджлиса поздравили Президента Ильхама Алиева с награждением Высшим орденом тюркского мира