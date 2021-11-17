ООН обратилась к Азербайджану и Армении
БАКУ /Trend/ - ООН призывает Азербайджан и Армению действовать в соответствии с трехсторонними заявлениями от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года и решать все противоречия мирным путем.
Как сообщает Trend, об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"Мы получаем сейчас определенную информацию, с беспокойством следим за сообщениями о последней вспышке насилия, и нам нужно будет их проверить", - сказал Хак.
"В этой ситуации мы призываем стороны проявлять сдержанность, действовать в соответствии с трехсторонними заявлениями от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года и решать все противоречия мирным путем посредством диалога. Мы хотим избежать возвращения к эскалации", - сказал Хак.
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